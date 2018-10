Ativista russo detido Oyub Titiev recebe Prémio Vaclav Havel de Direitos Humanos

Oyub Titiev preside à secção chechena da organização russa de direitos humanos Memorial, uma organização "com um contributo amplamente reconhecido para a defesa dos direitos humanos através da denúncia dos abusos cometidos pelas autoridades locais", indicou o Conselho da Europa em agosto, quando anunciou os três candidatos finalistas da edição de 2018 desta distinção.

Titiev, de 61 anos, foi detido e acusado de posse de droga em janeiro, acusações que rejeita. Desde julho em julgamento, o ativista pode ser condenado a 10 anos de prisão.

Segundo a Amnistia Internacional, a organização a que preside é frequentemente alvo de ataques e a sua antecessora na secção chechena, Natalia Estemirova, foi assassinada em 2009.

Os ativistas Rosa María Payá (Cuba) e Nabeel Rajab (Bahrein) eram os outros dois candidatos à edição 2018 dos Prémio Vaclav Havel dos Direitos Humanos.

A cubana Rosa María Payá foi a única a marcar presença na cerimónia, que decorreu hoje no hemiciclo do Palácio da Europa, em Estrasburgo (França).

O ativista Nabeel Rajab está detido desde 2016.O presidente da organização Memorial, Alexander Cherkasov, representou Titiev na cerimónia e leu uma carta do ativista russo.

Na missiva, o ativista qualificou a sua atual situação como "absurda" e frisou que a defesa dos direitos humanos na Chechénia "tem de continuar com a ajuda da comunidade internacional" porque "desde 1999, 3.000 a 4.000 pessoas foram vítimas de tortura, estão desaparecidas ou assassinadas".

A recém-galardoada com o prémio Nobel da Paz 2018 e ativista da minoria religiosa yazidi Nadia Murad foi distinguida em 2016 com este galardão que é atribuído pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em parceria com a Biblioteca Vaclav Havel (antigo Presidente e dramaturgo checo) e a Fundação Carta 77.

Atribuído desde 2013, o prémio visa homenagear membros da sociedade civil que se destaquem nos seus esforços na defesa dos Direitos Humanos na Europa e no resto do mundo.

