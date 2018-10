Colisão e explosão de camião-cisterna provoca 53 mortos na República Democrática do Congo

."Até o momento, o balanço da colisão de Mbuba é de 53 mortes e 72 feridos hospitalizados", anunciou o ministério, em comunicado, citado pela agência noticiosa France-Presse.

O Ministério da Saúde referiu que "a situação é evolutiva e o balanço aumentará potencialmente", acrescentando que "as vítimas de queimaduras podem se tornar vítimas de falha de órgãos e infeções nos primeiros dias após o acidente".

Em detalhe, 22 pessoas morreram no local do acidente, a 120 quilómetros a oeste de Kinshasa, 19 no Hospital Saint-Luc, em Kisantu, a cidade vizinha, e "12 de 84 feridos internados nos hospitais de Kinshasa morreram como resultado dos seus ferimentos", segundo a contagem oficial.

O Ministério da Saúde registou 39 mortes no domingo à noite. Já as autoridades locais e as testemunhas no local relataram entre 50 a 60 mortos no sábado.

No sábado de manhã, um camião-cisterna, que transportava gasolina, colidiu com outro camião na aldeia de Mbuba, perto de Kisantu, na estrada nacional 1, que liga Kinshasa às saídas marítimas da RDCongo, Matadi e Boma.

A explosão e o incêndio do camião-cisterna matou e queimou dezenas de pessoas, algumas no mercado e outras que estavam a tentar recuperar o combustível derramado na estrada, de acordo com relatos de testemunhas.

Ao apresentar as suas condolências, o Presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, decretou três dias de luto, aos quais se juntou o vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2018, o médico ginecologista congolês Denis Mukwege.

"Pedimos a todos os congoleses do país e do exterior que se unam numa onda de compaixão, oração e solidariedade com os nossos compatriotas", escreveu Denis Mukwege na sua mensagem de condolências.