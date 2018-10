EUA garantem que inspetores terão acesso a instalações nucleares na Coreia do Norte

Novo encontro EUA-Coreia do Norte em Pyongyang

O secretário de Estado dos Estados Unidos encontrou-se com o líder norte-coreano no domingo, na capital norte-coreana com o objetivo de relançar as negociações de desnuclearização e depois de um encontro histórico em junho entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Kim Jong un.

"O Presidente Kim disse que estava pronto para permitir que eles regressassem ao local de testes nucleares de Punggye-ri", disse Pompeo.

A Coreia do Norte desmantelou este local subterrâneo em maio, mas ainda não tinha permitido o acesso de observadores internacionais para verificar se estava efetivamente inoperante.

O local incluía vários túneis escavados sob uma montanha de granito de 2.000 metros de altura no norte de Hamqyong, uma província do nordeste da fronteira com a China.

Esta é a quarta viagem do secretário de Estado norte-americano à Coreia do Norte enquanto parece tomar forma um acordo entre os dois países.

Com Lusa