Foguetão da SpaceX dá espectáculo nos céus da Califórnia

O Falcon 9 colocou em órbita o satélite argentino SAOCOM 1A, a partir da Base da Força Aérea Vandenberg na costa de Los Angeles, onde voltou 8 minutos depois para uma aterragem na vertical, a 30ª bem sucedida.

Pelo caminho, iluminou o céu da Califórnia, fotografado e partilhado pelos habitantes do estado norte-americano, a começar pelo próprio Mayor de Los Angeles.

Elon Musk também se mostrou muito orgulhoso pela aterragem na vertical do Falcon 9 - a 30ª mas a primeira na Costa Oeste, tendo as outras acontecido em plataformas no mar ou em Cabo Canaveral.

A SpaceX tem vindo a desenvolver estes foguetões reutilizáveis, para diminuir custos e atrair investimento.

O satélite argentino agora lançado vai monitorizar desastres naturais, as culturas de cereais e os solos a uma altitude de 620 km da Terra.