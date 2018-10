Papa Francisco recebe líderes da igreja católica dos Estados Unidos

No sábado, o papa Francisco ordenou a realização de uma investigação aprofundada aos arquivos do Vaticano sobre o cardeal norte-americano Theodore McCarrick, afastado em junho do colégio cardinalício e suspenso do exercício de qualquer ministério público.

Em comunicado, a Santa Sé explica que Francisco recebeu hoje o presidente da Conferência Episcopal dos EUA e arcebispo de Galveston-Houston, Daniel DiNardo, o vice-presidente e arcebispo de Los Angeles, José Horacio Gómez, o secretário-geral, Brian Bransfield e o secretário-geral adjunto, Jeffrey Burrill.

O presidente da Conferência Episcopal dos Estados Unidos saudou a intenção de aprofundar as investigações "para garantir que os fiéis sejam protegidos do mal da agressão sexual".

Segundo o cardeal, "a verdade garantirá que os pecados terríveis do passado não se repitam. A coragem dos sobreviventes do abuso que primeiro trouxeram à tona a horrenda verdade do abuso sexual".

Esta será a segunda reunião entre os líderes da igreja católica dos Estados Unidos e o papa Francisco em menos de um mês.

A 13 de setembro, Francisco recebeu em audiência os membros da presidência da Conferência de Bispos Católicos dos Estados Unidos, acompanhados pelo cardeal Sean Patrick O´Malley, presidente da Comissão para a Tutela dos Menores.

A questão dos abusos sexuais por elementos do clero tem sido um dos temas fortes dos últimos meses, afetando a igreja católica em diversos países, tendo o papa decidido convocar os presidentes das Conferências Episcopais da Igreja Católica de todo o mundo para uma cimeira, a realizar entre 21 e 24 de fevereiro, sobre a "proteção de crianças" e a prevenção dos abusos.

Lusa