Segunda volta das presidenciais no Brasil com Bolsonaro e Haddad a 28 de outubro

Nenhum dos candidatos conseguiu os 50% necessários para a eleição ficar pela primeira volta. Bolsonaro foi o mais votado com 46% dos votos. Fernando Haddad ficou pelos 29%. Em terceiro lugar ficou Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista, com 12%.

A escolha do sucessor de Michel Temer fica assim adiada para 28 de outubro. Os brasileiros escolhem nesse dia entre Jair Bolsonaro, candidato de extrema-direita, e Fernando Haddad, que substituiu Lula da Silva na candidatura do PT.