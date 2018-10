Ataque talibã faz 12 mortos e 10 feridos no norte do Afeganistão

O general Faqir Mohammad Jawzjani, chefe de polícia da província de Jawzjan, disse hoje à Associated Press que o ataque ocorreu no distrito de Qush Typa, no final do dia de segunda-feira.

Jawzjani diz que o ataque foi uma tentativa fracassada de capturar o distrito e adianta que 30 talibãs foram mortos e 19 ficaram feridos.

O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, disse que os insurgentes reivindicaram a responsabilidade pelo ataque. No entanto, indicou um número maior de baixas entre a polícia afegã.

Também na segunda-feira, os talibãs atacaram um distrito no sul da província de Ghazni, matando três membros das forças de segurança. Contudo, o chefe de polícia, Farid Mashal, disse que deste ataque resultaram cinco feridos.

Lusa