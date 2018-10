Embaixadora norte-americana na ONU demite-se

A notícia foi avançada pela agência Reuters, que cita duas fontes ligadas a este processo. O Presidente norte-americano recebeu esta tarde Nikki Haley, na Casa Branca, onde aceitou a resignação.

"Ela fez um trabalho fantástico", declarou Trump, precisando que a representante sairá "no fim do ano".

A antiga governadora da Carolina do Sul, que tem sido crítica de algumas ideias de Donald Trump, estava em funções desde janeiro de 2017.

Desde que a administração liderada por Donald Trump entrou na Casa Branca, a 20 de janeiro do ano passado, as saídas de funcionários de topo tornaram-se quase uma rotina e atingiram os números mais altos em quase 40 anos. No total, entre janeiro de 2017 e março desta ano, somaram-se 20.