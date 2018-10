Exército dos EUA vulnerável a ciberataques

No documento, intitulado "O Departamento da Defesa começa agora a aperceber-se da extensão das vulnerabilidades", o Government Accountability Office (GAO), equivalente norte-americano ao Tribunal de Contas, constata que o equipamento militar norte-americano está cada vez mais ligado em rede: os aviões caça são equipados com 'software' e sensores, o comando operacional faz-se num ecrã gigante, os soldados orientam-se no terreno graças ao GPS e os navios da Marinha estão cada vez mais informatizados.

Esses 'softwares' e sensores tornam os militares mais eficazes, mas também mais vulneráveis a ataques informáticos.

Ora, especialistas do Pentágono desempenhando o papel de piratas informáticos, ao testarem os novos equipamentos entregues entre 2012 e 2017, mostraram a que ponto era fácil pirateá-los.

"Num caso, só levou uma hora a uma equipa de duas pessoas para entrar no sistema informático de um armamento e um dia para controlar totalmente o seu funcionamento", indica o GAO que, por razões de segurança, não precisa de que armamento se trata.

Noutro caso, a equipa de testes do Pentágono tomou o controlo dos terminais utilizados durante um exercício.Uma equipa conseguiu não só assumir o controlo do sistema, como o manipulou ao ponto de os operadores verem aparecer uma pequena janela nos seus ecrãs pedindo-lhes que inserissem uma moeda para poderem continuar a utilizá-los.

Pior ainda, aponta o relatório, o Departamento de Defesa "não conhece a extensão das vulnerabilidades dos seus sistemas de armamento porque, por várias razões, o alcance e a sofisticação dos testes foram reduzidos".

O Pentágono começou a dar-se conta da gravidade dos riscos e da necessidade de proteger melhor os sistemas informáticos, mas teve dificuldade em recrutar especialistas, que são mais bem remunerados no setor privado do que no Exército, refere o documento, o primeiro do GAO sobre esta matéria.

Um dos planos consiste em recrutar jovens diplomados ainda antes de saírem da universidade, para lhes dar uma primeira oportunidade profissional e beneficiar da sua competência.

Num momento em que o Ocidente acusa a Rússia de ter levado a cabo grandes ciberataques nos últimos meses, o secretário da Defesa norte-americana, James Mattis, anunciou que os Estados Unidos decidiram colocar à disposição da NATO as suas capacidades em matéria de ciberdefesa.

Lusa