França quer que Google distorça imagens de cadeias disponíveis online

Entre as imagens disponíveis no motor de busca está uma da cadeia de Vendin-le-Vieil, onde está detido Redoine Faïd, capturado a 03 de outubro, e que protagonizou a 01 de julho uma fuga de helicóptero do centro penitenciário de Réau, na região parisiense, instalações também visíveis online.

"Não é normal que estabelecimentos vigiados como as prisões estejam na Internet", disse a ministra, citada pela emissora RTL.

Nas imagens dos dois estabelecimentos prisionais, quando ampliadas, é possível distinguir diversos edifícios e instalações desportivas. Imagens das cadeias de Baumettes, em Marselha, e de Bois d'Arcy, na região de Paris, aparecem distorcidas.

A titular da Justiça francesa disse que o seu pedido ainda não obteve resposta e avançou que pretende pedir um encontro com os responsáveis pela gestão do Google para reforçar o pedido de retirada dessas imagens do motor de busca.

