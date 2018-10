Líder da Coreia do Norte quer convidar o Papa a visitar Pyongyang

Kim Jong Un já tinha adiantado a intenção de convidar o Sumo Pontífice a visitar a Coreia do Norte, durante a última cimeira que juntou os líderes das duas Coreias.

Caberá agora ao Presidente Moon Jae-in entregar o convite do seu homólogo norte-coreano ao Papa, quando se encontrar com Francisco durante a visita que vai realizar à Europa, na próxima semana.



Segundo o porta-voz da Coreia do Sul, Kim Eui-kyeom, Moon vai entregar o convite do líder norte-coreano quando se encontrar com o papa.



"O Presidente Moon sugeriu ao Presidente Kim a reunião com o Papa, destacando que este está muito interessado na paz na península coreana", disse o porta-voz, citado pela imprensa local.



Kim Jong un, de acordo com a fonte, "disse que dará as boas-vindas ao Papa se ele visitar Pyongyang".



Moon e Kim encontraram-se três vezes este ano, a última das quais em Pyongyang em setembro passado.



O porta-voz acrescentou que durante o encontro com o Papa, o Presidente sul-coreano vai tentar obter o apoio do Vaticano a favor da paz e da estabilidade na península coreana.



O Papa Francisco divulgou anteriormente mensagens de apoio ao diálogo entre as duas Coreias e à cimeira histórica realizada a 12 de junho, em Singapura entre o líder norte-coreano e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O Papa Francisco visitou a Coreia do Sul em agosto de 2014.

