Novo sismo registado nas proximidades da cidade indonésia de Palu

Este abalo foi registado às 22:15 de Lisboa, a 13 quilómetros a leste de Palu, com o hipocentro situado a dez quilómetros de profundidade, informou a agência dos Estados Unidos da América para a Geologia.

Pelo menos 1.944 pessoas foram encontradas sem vida na cidade de Palu e arredores, devastados no passado dia 28 por um terramoto de magnitude 7,5 na escala de Richter, seguido de maremoto.

As autoridades disseram acreditar que possam estar desaparecidas cerca de cinco mil pessoas, presas nos escombros. No entanto, admitiram que a esperança de resgatar pessoas com vida é cada vez mais baixa.

De acordo com as Nações Unidas, cerca de 200.000 pessoas precisam de assistência humanitária urgente, numa altura em que ainda há relatos de falta de comida e água potável.

A Indonésia situa-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica onde, em cada ano, se registam cerca de sete mil sismos, a maioria dos quais moderados.



Lusa