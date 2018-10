Polícia dispara para o ar para dispersar manifestantes em São Tomé e Príncipe

"Prenderam um indivíduo. Não é normal, não há razões para prender", lamentou Roberto, 53 anos, depois de, segundo os relatos, um homem ter sido levado esta noite pelos agentes na sequência de violência durante uma manifestação em frente à comissão eleitoral do distrito de Água Grande, em São Tomé.

Ao início da noite, os 'ninjas' obrigaram os manifestantes - que chegaram às centenas - a recuar, e estes responderam arremessando pedras e garrafas de vidro.

A polícia disparou tiros para o ar, lançou granadas de fumo e gás lacrimogéneo e provocou explosões. No bairro 3 de Fevereiro, o cenário era inédito em São Tomé e Príncipe: duas grandes fogueiras, feitas de paus e pneus de carros, ardiam no meio da estrada, enquanto algumas dezenas de jovens se concentravam no local, com as caras cobertas com lenços.

Do outro lado da estrada, uma barreira de polícias, protegidos com escudos e capacetes, impedia o acesso à rua. A polícia acabou por desmobilizar cerca das 22:30 (a mesma hora em Lisboa), depois de se terem ouvido mais algumas explosões e de os bombeiros terem apagado os dois fogos.

Os manifestantes comentavam que este tipo de incidente não é comum no país."Abre-se um precedente. Com o que se viu hoje, não há ideia de que o partido (Ação Democrática Independente, no poder) queira colaborar", disse à Lusa um homem que se identificou como Fernando, mas que pediu para não dizer o apelido.Roberto afirmou que "isso nunca se viu aqui", acusando o atual Governo, liderado por Patrice Trovoada, de "pôr uma ditadura nesta terra".

São Tomé "nunca teve estes problemas", mas "arranjou um primeiro-ministro que arma confusão", comentava Hito, 40 anos, pai e avô.Jerseley, 22 anos, perguntava: "Nós temos coração. Porquê tanto sofrimento numa ilha tão pequena?".

Durante a tarde, centenas de apoiantes do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) e da coligação PCD-UDD-MDFM (ambos da oposição) contestaram uma alegada recontagem dos votos, afirmando recear que os resultados eleitorais sejam alterados.

A juíza são-tomense Natacha Amado Vaz, cuja intervenção motivou o protesto violento, negou estar a recontar votos e garantiu agir na legalidade.Durante os protestos, alguns manifestantes destruíram e incendiaram o carro da magistrada, que se encontrava estacionado na rua.

Lusa