Richard Branson diz que a Virgin Galactic está "a semanas" da primeira viagem espacial

"Devemos estar no espaço dentro de semanas, e não meses. Eu estarei no espaço dentro de meses e não anos", garantiu o fundador e presidente executivo da Virgin Galactic à CNBC, acrescentando que a empresa levará pessoas em viagens espaciais "não muito depois disso".

Richard Branson está numa "corrida espacial" com a SpaceX de Elon Musk e com a Amazon de Jeff Bezos para ver quem é o primeiro a lançar o primeiro voo espacial comercial com passageiros.

Em abril deste ano, a Virgin Galactic concluiu com sucesso o primeiro voo supersónico do foguetão de passageiros SpaceShipTwo. Foi o primeiro a regressar à Terra após o desastre de 2014.

Mike Blake / Reuters

Um bilhete para uma volta no SpaceShipTwo da Virgin Galactic não é propriamente barato. Os preços atualmente rondam os 250 mil dólares - cerca de 218 mil euros.

Embora os preços não devam baixar num futuro próximo, Richard Branson gostava que um dia, talvez na próxima década, chegassem aos 40 ou 50 mil dólares - cerca de 35 ou 43 mil euros.

Quanto aos concorrentes mais diretos, a empresa de Jeff Bezos, a Blue Origin, vai vender viagens entre 170 mil euros e 260 mil euros. A primeira deverá "levantar voo" já em 2019.

Não se sabe quanto Elon Musk pretende cobrar pela viagem no Big Falcon Rocket da SpaceX, mas para já quem conseguiu pagar bilhete foi o milionário japonês Yusaku Maezawa, que vai à Lua em 2023.