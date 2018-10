Inundações na ilha de Maiorca causam pelo menos cinco mortos

Na rede social Twitter foram publicados vídeos que mostram a força e o efeito devastador das águas em Sant Llorenç, a nordeste de Maiorca.

O Governo regional já veio lamentar "profundamente" as mortes, através de uma publicação na sua conta da rede social Twitter.

As fortes chuvas nas últimas horas em Maiorca, a maior ilha do arquipélago das Ilhas Baleares, obrigaram a fechar várias estradas na parte oriental da ilha e um dispositivo de emergência de aproximadamente cem profissionais encontra-se a trabalhar no local.

O Serviço de Emergência 112 apelou a que todos os moradores permaneçam nas suas casas e que nenhum estudante se desloque, esta quarta-feira, às escolas de Sant Llorenc des Cardassar, Colònia de Sant Pere, Artà e Son Servera, num momento em que vários centros desportivos foram preparados para prestar apoio à população.

O Ministério da Defesa confirmou a chegada a Maiorca de 80 militares provenientes de Valência e de sete veículos do Terceiro Batalhão da Unidade Militar de Emergências.

A presidente do Governo das Ilhas Baleares, Francina Armengol, pediu a ajuda do Governo espanhol na terça-feira, tendo contactado telefonicamente a vice-primeira-ministra Carmen Calvo, segundo a agência de notícias Efe.

Com Lusa