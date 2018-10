Trump diz que "muitos" querem o cargo que Haley deixa em aberto na ONU. Quem serão?

"Temos muitas pessoas que gostariam muito de o fazer", garantiu o Presidente dos EUA ontem na Sala Oval ao lado de Nikki Haley. "É um óptimo cargo... ela ajudou-o a tornar um cargo muito melhor".

Nikki Haley vai continuar na ONU até ao final do ano, mas Donald Trump afirmou que dentro de "duas, três semanas" terá o nome do substituto. "Posso dizer que há muitas pessoas que querem o cargo", garantiu.







Carlos Barria / Reuters

Ivanka Trump, a embaixadora que seria "dinamite"

Um primeiro nome surgiu de imediato: a primeira filha Ivanka Trump.

Mas foi a própria que imediatamente excluiu a possibilidade, publicando no Twitter: "Sei que o Presidente vai nomear uma pessoa formidável para substituir a embaixadora Haley. Essa pessoa não serei eu".

Questionado sobre estes rumores, Trump respondeu aos jornalistas: "Penso que Ivanka seria incrível mas isso não significa que eu a escolheria. Porque seria acusado de nepotismo, embora não tenha a certeza se existe alguém no mundo mais competente" que Ivanka que seria "dinamite" na ONU.

Ainda no relvado da Casa Branca, a caminho de um comício em Iowa, avançou um nome aos jornalistas:

Jim Bourg / Reuters

Dina Powell, a favorita

A conselheira de Ivanka Trump, anterior vice do Conselho de Segurança Nacional, é "uma pessoa sobre quem irei reflectir", afirmou Trump

Powel chegou à Casa Branca vinda da Goldman Sachs, para onde regressou um ano depois. Deixou a Administração Trump de forma "amigável", ao contrário de muitos outros elementos que se demitiram ou foram despedidos, e seria uma das "favoritas" de Trump, segundo a CNN.

Powell foi uma peça fundamental na política para o Médio Oriente da Administração Trump e no planeamento das viagens do Presidente ao estrangeiro bem como na sua estreia na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro de 2017.

Rick Grenell, embaixador dos EUA na Alemanha

O embaixador dos EUA na Alemanha, Rick Grenell, "agitou as águas" em Berlim com comentários sobre o excesso de gastos na Defesa alemã e considerar ser preciso dar voz aos partidos da extrema-direita na Europa. É um grande defensor de Trump e das suas políticas.

Trabalhou com o conselheiro de Trump para a Segurança Nacional, John Bolton, e foi porta-voz dos EUA na ONU durante a Presidência de George W. Bush.

Ontem, já no Air Force One a caminho do comício em Iowa, Trump afirmou que tinha cinco pessoas na lista para substituir Haley na ONU e que Rick Grennel não é um dos nomes.



O antigo jogador da NBA, um dos poucos ocidentais que conheceu pessoalmente Kim Jong Un, é o mais recente "candidato" ao cargo deixado em aberto por Nikki Haley na ONU.

Num vídeo publicado hoje no Twitter, o ex-basquetebolista anunciou estar disponível mas pede opinião, num tom irónico.

"O que acham pessoal? Deverei ser o novo embaixador ddos EUA na ONU e tentar salvar o mundo?".