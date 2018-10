Falha no motor do foguetão Soyuz após descolagem obriga astronautas a aterragem de emergência

O astronauta da NASA Nick Hague e o cosmonauta da Roscosmos Alexei Ovchinin estavam a bordo do foguetão Soyuz, que partiu do cosmódromo Baikonur, no Cazaquistão, às 14h40, 9h40 em Lisboa. Foram obrigados a uma aterragem de emergência cerca de meia-hora depois, estando ambos bem, avança a agência de notícias russa Ria Novosti, que cita a Roscosmos.

Kirill KUDRYAVTSEV / POOL

Os atronautas deveriam chegar à Estação Espacial Internacional (EEI) pelas 15h44, seis horas após a descolagem, para iniciar uma missão de seis meses na estação orbital.

Era a primeira missão para o norte-americano, que trabalha na NASA desde 2013. O russo já tinha completado uma missão de seis meses na EEI em 2016.

A agência espacial russa anunciou entretanto que vai suspender por tempo indeterminado todos os voos tripulados do foguetão Soyuz.