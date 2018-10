Arqueólogos descobrem destroços de 58 naufrágios recheados de antiguidades

Os destroços foram encontrados ao largo de uma pequena ilha do arquipélago de Fournoi. Depois de uma primeira análise, acredita-se que os navios sejam de várias épocas diferentes, desde a Grécia Antiga ao século XX.

Segundo a agência Reuters, os especialistas defendem que a descoberta mostra o fim trágico dos navios que navegavam pelo Egeu, Mediterrâneo e o Mar Negro, e que foram confrontados com tempestades repentinas e áreas rochosas.

"Não é uma coincidência que um grande número de navios tenha sido encontrado naquelas passagens... Se houve uma súbita mudança da direção do vento, e se o capitão era de outra área e não estava familiarizado com as peculiaridades do clima local, ele poderia facilmente acabar por perder o controlo do navio", reconheceu o arqueólogo George Koutsouflakis, citado pela agência britânica.

A investigação àquela zona começou em 2015 e os arqueólogos ficaram espantados quando se depararam com cerca de 20 naufrágios, nesse mesmo ano. Com o passar do tempo e o avançar das pesquisas, o número subiu para 58, com a equipa a acreditar que muitos são os segredos escondidos por entre os destroços.

Os conteúdos pintam uma imagem de navios que navegavam com mercadorias desde o Mar Negre, Grécia, Anatólia, Itália, Espanha, Sicília, Chipre, Levante, Egito e norte de África.

A equipa já encontrou mais de 300 peças por entre os naufrágios, mais propriamente ânforas, um tipo de vaso usado para transportar líquidos, na antiguidade. "As mercadorias transportadas seriam maioritariamente vinho, óleo, molho de peixe e, talvez, mel", confessou George Koutsouflakis.