Presidente da Indonésia alerta para ameaça "destrutiva" das tensões comerciais entre EUA e China

O Presidente indonésio falava na assembleia anual do (Fundo Monetário Internacional) FMI e do Banco Mundial, que decorre até domingo, em Bali, na Indonésia.

Para Joko Widodo Widodo, as disputas entre as duas grandes potências estão a causar enormes turbulências nos mercados financeiros, numa altura em que atenção mundial devia estar voltada para a desaceleração do crescimento económico.

Numa alusão à popular série de televisão "Guerra dos Tronos" , Widodo afirmou ainda que uma vitória será inútil num "mundo que se está a afundar".

Na terça-feira, o FMI publicou as novas projeções macroeconómicas, que apontam para uma redução na expansão da economia global (3,7% em 2018 e 2019), como consequência das dúvidas provocadas pelas tensões económicas entre Washington e Pequim.

Lusa