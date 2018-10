Reino Unido nomeia ministra para Prevenção do Suicídio, a primeira do mundo

Theresa May nomeou, na quarta-feira, Jackie Doyle-Price para o posto recém-criado de ministra da Prevenção do Suicídio, como parte de um esforço nacional para reduzir o número de pessoas que põem fim à própria vida.

O Governo britânico disponibilizou também 1,8 milhões de libras (2,4 milhões de euros) para garantir que que a linha "Samaritans" - associação que disponibiliza apoio emocional em situações de sofrimento - possa continuar a desenvolver o trabalho junto das comunidades. Segundo a instituição, a cada minuto são atendidas seis chamadas e, por ano, são auxiliadas mais de um milhão de pessoas em risco.

Em reação ao anúncio da primeira-ministra Theresa May, a Campanha Contra a Vida Miserável, dedicada a prevenir o suicídio masculino, descreveu a nomeação como inovadora. O CEO Simon Gunning diz que a mudança ajuda "a esclarecer o suicídio e os seus efeitos devastadores, desestigmatizar a questão e continuar a construir apoio para todos os afetados".

A medida vem responder ao elevado número de suicídios no Reino Unido, onde anualmente 4.500 pessoas põem fim à própria vida.

Em Portugal, a linha SOS Voz Amiga está em risco de acabar

A linha SOS Voz Amiga tem de abandonar as instalações até ao final do ano e não tem capacidade financeira para arrendar um novo espaço em Lisboa.

Sem apoios financeiros do Estado desde 2007 e com "o magro orçamento" do serviço, que vive das quotas dos sócios, de donativos e da consignação de 0,5% do IRS por parte dos contribuintes, é difícil encontrar uma alternativa.

"Dezembro está à porta e nós não temos uma solução", porque "o tipo de rendas que se pratica em Lisboa não nos permite alugar este ou aquele espaço. Seria fácil, há muito espaço para alugar, nós é que não podemos", lamentou Francisco Paulino, presidente do serviço.

40 anos ao serviço dos portugueses

Em 2017, a linha recebeu, em média, 278 chamadas por mês, a maioria (67%) feita por mulheres. A maior parte dos utentes tem entre 36 e 55 anos (46%). As situações mais relatadas foram solidão/angústia (31%), doenças psíquicas, sobretudo depressão (22%), relações afetivas (9%) e relações familiares (9%)

O interior do país regista o maior número suicídios do país, mas o Nordeste Transmontano destacou-se pelo aumento acima da média nacional. As causas estão identificadas e incluem o isolamento e a solidão, entre uma população cada vez mais envelhecida.

Fundada há 39 anos, a SOS Voz Amiga foi a primeira linha telefónica em Portugal de apoio em situações agudas de sofrimento causadas pela solidão, ansiedade, depressão e risco de suicídio.