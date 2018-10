"Tenho coisas mais importantes para pensar", diz Melania sobre os casos de Trump

Em entrevista à ABC News, Melania Trump confessou que a especulação dos media sobre o seu casamento não tem sido "agradável". "Eu sei o que é certo e o que é verdade e o que não é verdade", acrescentou.

Questionada acerca dos casos polémicos de Stormy Daniels e de Karen McDougal, Melania respondeu "sou mãe e primeira-dama e tenho coisas muito mais importantes para pensar e fazer".

Donald Trump negou, durante muito tempo, o envolvimento com a atriz porno e com a ex-modelo da Playboy. No entanto, depois de reveladas conversas com o seu advogado, admitiu que tinha pago pelo silêncio de Stormy Daniels.

Melania esteve, na semana passada, em quatro países africanos, onde reagiu às notícias sobre os casos de infidelidade de Donald Trump.