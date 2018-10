Sismo na Indonésia causou danos de mais de 458 milhões de euros

O valor consta de um relatório preliminar daquela instituição sobre os danos em infraestruturas, residências e propriedades não residenciais afetadas pelo sismo e tsunami do passado dia 28 de setembro.

Em comunicado, o Banco Mundial, cuja reunião anual conjunta com o Fundo Monetário Internacional (FMI) terminou este domingo em Bali, na Indonésia, refere que este valor não inclui os danos económicos devido às mortes, destruição e terras ou perdas de emprego.

A instituição já havia anunciado um pacote de ajuda de mil milhões de dólares (863 milhões de euros) para assistência e reconstrução em Celebes e na ilha indonésia de Lombok, também afetada por vários terramotos em agosto.

O empréstimo será disponibilizado de acordo com as necessidades e pedidos nesse sentido do Governo indonésio.

O pacote de ajuda destina-se à construção de hospitais, escolas, estradas e abastecimento de água, bem como para reforçar os sistemas de alerta de catástrofes.Pouco depois do sismo de Celebes, o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, reconheceu que o sistema de boias instalado após o tsunami de 2004, que provocou 226.000 mortos em mais de uma dezena de países, não funcionava desde 2012.

Lusa