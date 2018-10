Tempestade Callum causou dois mortos no Reino Unido

No condado de Carmarthenshire, oeste do País de Gales, um deslizamento de terra causou um morto, anunciou a polícia local na noite de sábado para hoje.

O condado foi um dos mais afetados pelas inundações e o rio Towy saiu do leito, tendo sido pedido aos moradores para evitarem a cidade de Carmarthen.

Em Brighton, na costa sul de Inglaterra, um homem foi levado pelo mar agitado.

O serviço de previsões meteorológicas britânico emitiu 11 alertas sobre inundações no País de Gales e em Inglaterra. No entanto, anunciou que as zonas afetadas pelas chuvas devem registar bom tempo e com sol "até ao fim do dia" de hoje.