Suspeito de envolvimento no 11 de setembro deportado da Alemanha

Mounir el-Motassadeq, de 44 anos, é suspeito de ter ajudado os atacantes quando preparavam os atentados em Nova Iorque e Washington. O detido já tinha sido condenado em 2006 à pena máxima de 15 anos, por adesão a organização terrorista e pela participação no plano dos ataques de 2001.

No entanto, a pena teve em conta o tempo que El-Motassadeq cumpriu na sequência da sua detenção em novembro de 2011.

O porta-voz do ministro do Interior de Hamburgo, Frank Reschreiter, afirmou que El-Motassadeq está "prestes a sair do país", sem especificar a data de retorno a Marrocos, explicando que as autoridades não querem comprometer o procedimento judicial. Reschreiter acrescentou que os procedimentos necessários estão a ser executados conforme o previsto.

Lusa