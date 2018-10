Encontrada vala comum com 16 corpos no México

Os corpos foram encontrados num buraco localizado num terreno baldio em Tonala, na periferia da cidade de Guadalajara, no Estado mexicano de Jalisco.

Um funcionário estadual, que falou sob a condição de anonimato, disse que os investigadores da polícia local ainda estão a recolher vestígios no local da descoberta, admitindo ainda que o número de corpos descobertos não é definitivo.

A mesma fonte disse que os corpos revelavam sinais de terem sido enterrados há semanas.

Os cartéis de droga no México usam frequentemente este tipo de valas clandestinas para esconder as suas vítimas ou elementos de redes rivais.

O Estado de Jalisco é a casa do cartel de droga conhecido pelo nome Jalisco New Generation, uma das organizações criminosas mais poderosas do México.

Lusa