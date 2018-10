Seis mortos e 86 feridos em descarrilamento de comboio em Marrocos

"O descarrilamento fez seis mortos, segundo o balanço atual, e 86 feridos em estado grave", disse Mohamed Rabie Khlie, diretor geral da companhia ferroviária ONCF, que se deslocou ao local.

"Foi aberto um inquérito para determinar as causas do acidente", acrescentou, num vídeo publicado pelos media locais.

As imagens do acidente, que ocorreu cerca das 10:00 (11:00 em Lisboa) na comuna de Sidi Bouknadel, mostram diversos vagões deitados de lado perto de uma ponte, com a locomotiva aparentemente destruída.

O maquinista terá morrido no acidente, segundo os media locais.Segundo a agência oficial de notícias de Marrocos, o comboio fazia a ligação entre a capital, Rabat, e a cidade de Kenitra, mais a norte, junto à costa.

A mesma agência diz que o rei de Marrocos, Mohammed VI, se ofereceu para pagar os funerais das vítimas do seu próprio bolso e ordenou que os feridos fossem tratados num hospital militar junto a Rabat.

Lusa