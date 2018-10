Bomba debaixo da cadeira mata 10º candidato às eleições legislativas do Afeganistão

Os talibã já reivindicaram o ataque numa altura em que apelam ao boicote às eleições para derrubar o Governo afegão apoiado por países ocidentais. Jabar Qahraman é o 10º candidato eleitoral morto pelos Talibã nos últimos dois meses, mais dois que foram raptados e outros dois que foram feridos por radicais islâmicos.

"O deputado Jabar Qahraman morreu e outras sete pessoas ficaram feridas devido à explosão de uma bomba que se encontrava escondida", disse à France Presse um porta-voz do governo da província de Helmand, Omar Zhawak, no sul do Afeganistão.

Os talibãs reivindicaram o atentado contra o membro do parlamento através de uma mensagem difundida através da rede social Twitter.

O porta-voz do governo afegão, Nasrat Rahimi, confirmou entretanto a detenção de pelo menos três suspeitos do envolvimento neste atentado no sul do país na capital da província Lashkar Gah.

Mais um atentado à bomba no Afeganistão depois de, na semana passada, uma explosão ter matado 22 pessoas num comício de uma candidata na província de Takhar, no norte do país.