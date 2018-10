Depois de 50 anos como Poupas, Caroll Spinney reforma-se

"Antes de vir para a Rua Sésamo, eu não sentia que o que fazia era importante. O Poupas ajudou-me a encontrar o meu propósito", confessou o ator num comunicado divulgado no Twitter.

Durante toda a infância e adolescência, Caroll Spinney, explorou as marionetas e fazia pequenos espetáculos para juntar dinheiro. Depois de servir na Força Aérea dos Estados Unidos, começou a trabalhar como marionetista profissional em Las Vegas e Boston nas décadas de 1950 e 1960, onde conheceu Jim Henson, criador do Muppets, em 1962. Em 1969, Spinney juntou-se ao elenco inaugural da Rua Sésamo.

50 anos depois, o ator que deu vida às duas personagens, despede-se da série.

"Sinto que sempre serei o Poupas. E até Óscar, de vez em quando!", afirmou.

Joan Ganz Cooney, co-fundador do "Sesame Workshop", organização responsável pela produção do programa, disse que "a sua genialidade e talento fizeram do Poupas o mais amado amigo de penas amarelas do mundo".

Matt Vogel irá agora ficar com o papel do Poupas e Eric Jacobson interpretará Oscar.