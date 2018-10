Explosão em politécnico na Crimeia que provocou a morte de 10 pessoas foi causada por engenho explosivo

Um responsável pelo comité, Andrei Prjedomsky, disse à televisão russa que a explosão fez ainda cinquenta feridos e que o prédio foi evacuado depois da explosão.

Dimitry Peskov, porta-voz do Presidente Vladimir Putin, disse aos jornalistas que as autoridades estão a investigar um possível ataque terrorista. Peskov disse que Putin instruiu os investigadores e aos serviços de informação a realizarem uma investigação completa e enviou as condolências aos familiares das vítimas.

O líder do Governo da Crimeia, Sergei Aksyonov, e o ministro da Saúde da Rússia, já estavam a dirigir-se para o local da explosão.

Mais cedo, os serviços médicos russos haviam informado que a possível causa do incidente teria sido uma explosão de gás.A Rússia anexou a Crimeia, região que pertencia à Ucrânia em 2014, num caso que desencadeou sanções dos países ocidentais.

Lusa