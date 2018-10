Australiana finge cancro e burla seguidores

Lucy Wieland utilizou as redes sociais para documentar a sua alegada história de cancro do ovário. É fotografada, por várias vezes, a receber oxigénio e com equipamentos hospitalares. A fraude terá começado no início do ano, depois de a mulher de 27 anos criar uma página no GoFundMe – uma plataforma de angariação de fundos online – a pedir ajuda financeira.

A australiana terá ainda rapado o cabelo e documentado o processo dos tratamentos na rede social, partilhando com os seus seguidores o seu estado de espírito e evolução da sua condição. Em várias fotografias, o marido aparece a seu lado, mas as autoridades ainda não concluíram se estará envolvido no esquema.

“A exaustão está a tornar-se um problema”, escreve numa das publicações. “Estou muito grata pelo apoio de todos”, lê-se noutra.

Através da conta no GoFundMe terá angariado cerca de 55 mil dólares australianos (cerca de 34 mil euros). As autoridades foram alertadas para a fraude por um anónimo que terá desconfiado da história, explicaram.

Um investigador da polícia britânica considera o caso “desolador”, cita a BBC, dizendo que “as vítimas reais são as pessoas da comunidade que ouviram a história e tentaram ajudar”.

Lucy Wieland está em liberdade, mas será ouvida em tribunal em dezembro. Até lá, foi obrigada a entregar o passaporte.