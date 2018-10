Cimeira com Erdogan, Putin, Macron e Merkel a 27 de outubro em Istambul

A cimeira discutirá nomeadamente a situação em Idlib, último grande bastião da oposição na Síria, e "o processo político" para resolver o conflito que devasta o país desde 2011, precisou o porta-voz Ibrahim Kalin.



"A prioridade da França é apoiar o cessar-fogo na província de Idlib, para evitar uma catástrofe humanitária e uma nova vaga de refugiados, e o lançamento efetivo de um processo político inclusivo", indicou uma fonte da presidência francesa.



A Rússia, aliada do Presidente sírio, Bashar al-Assad, e a Turquia, que apoia rebeldes, assinaram a 17 de setembro um acordo sobre a criação de uma zona desmilitarizada para separar os territórios dos insurgentes em Idlib dos setores vizinhos controlados por Damasco.



O prazo para a criação desta "zona-tampão" terminou na segunda-feira e as duas potências mostraram-se otimistas, embora não tenham sido respeitadas no terreno algumas das disposições do acordo.



Os dois países deram um novo prazo aos 'jihadistas' da província de Idlib para abandonarem a zona desmilitarizada.



A guerra da Síria já matou mais de 360.000 pessoas e obrigou milhões a abandonarem as suas casas.

Lusa