"É cá dos meus", diz Trump sobre congressista condenado por agredir jornalista

O caso aconteceu em plena campanha eleitoral quando o jornalista fazia uma pergunta. Greg Gianforte, que representa o Estado do Montana na Câmara dos Representantes em Washington, teve um desentendimento em 2017 com um repórter do jornal britânico The Guardian, Ben Jacobs, e atirou-o ao chão.

O parlamentar foi depois condenado a seis meses de prisão, com pena suspensa, e 40 horas de serviço público.

O Presidente Trump descreveu Greg Gianforte como "um incrível líder do Montana"."Aliás, nunca lutem com ele. Um homem que consegue fazer um 'body slam' é o meu tipo de homem", disse Trump, numa alusão à agressão.