Ibrahimovic surpreende jovens resgatados de gruta na Tailândia

Depois de terem ficado presos durante 18 dias numa gruta na Tailândia em julho deste ano, a equipa de futebol “Wild Boars” foi convidada a participar no programa da norte-americana Ellen DeGeneres. Durante a entrevista, a apresentadora convidou Ibrahimovic para surpreender o grupo.

“Esta equipa é mais corajosa do que eu. São provavelmente a melhor equipa do mundo”, disse o jogador dos LA Galaxy, que no final do programa posou com os jovens para uma fotografia.

Recorde-se que os jovens tinham sido convidados para assistir à final do Mundial 2018, mas o seu estado de saúde impediu-os de viajar até Moscovo.