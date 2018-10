Os dados apontam para que Khashoggi, crítico do Governo, tenha sido assassinado depois de um violento desentendimento com as pessoas que encontrou no consulado saudita em Istambul, na Turquia, onde tinha ido buscar um documento necessário para se casar.

As autoridades detiveram entretanto 18 pessoas, todas sauditas, no âmbito do inquérito judicial e o rei Salman ordenou uma restruturação nos Serviços Secretos.