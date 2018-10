"Temos de ser muito severos", diz Trump sobre caso de Jamal Khashoggi

Jamal Khashoggi, um crítico do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, era colaborador do Washington Post e vivia nos Estados Unidos desde 2017.

Khashoggi não é visto desde o dia 2 de outubro, data em que se deslocou ao consulado saudita em Istambul.

As autoridades turcas, em conjunto com autoridades sauditas, estão a realizar buscas no consulado saudita em Istambul. Segundo responsáveis turcos, o jornalista foi assassinado por agentes sauditas.

O presidente norte-americano, grande aliado do reino de Riade, admitiu que a Arábia Saudita possa estar por detrás do desaparecimento do jornalista e advertiu que, se for esse o caso, haverá um "castigo severo".

Em resposta, Riade afirmou no domingo "rejeitar inteiramente qualquer ameaça ou tentativa de a enfraquecer, seja através de ameaças de sanções económicas, do recurso a pressão políticas ou da repetição de acusações falsas".