Trump acredita nas explicações de Riade sobre a morte do jornalista

Donald Trump questionado por jornalista se julgava a versão de Riade "credível" respondeu: "Sim, Sim". "Ainda é cedo, não terminamos a nossa avaliação ou investigação, mas acho que é um passo muito importante", acrescentou em referência às revelações sauditas.

A Arábia Saudita reconheceu hoje que o jornalista saudita Jamal Khashoggi foi morto no seu consulado em Istambul, na Turquia, durante uma luta, referindo que 18 sauditas estão detidos como suspeitos, anunciou a agência oficial de notícias SPA.

"Investigações preliminares realizadas pelo Ministério Público sobre o desaparecimento do cidadão saudita Jamal bin Ahmad Khashoggi revelaram que discussões, que ocorreram entre ele e as pessoas que se encontraram com ele durante a sua presença no consulado saudita em Istambul, levaram a uma luta com o cidadão, Jamal Khashoggi, que causou a sua morte. Que a sua alma descanse em paz", refere a agência, citando os procuradores sauditas.



Lusa