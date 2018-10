Aumenta para 22 o número de mortos em descarrilamento em Taiwan

O descarrilamento ocorreu próximo da capital de Taiwan, no distrito de Yilan, no nordeste da ilha, e as causas são ainda desconhecidas.

O comboio Puyuma Expresso 6432, que efetuava a ligação entre Shulin e Taitung, com mais de 300 passageiros, descarrilou pelas 16:50 locais (09:50 em Lisboa), segundo uma declaração do Governo.

De acordo com o porta-voz do ministro da Defesa, vários passageiros tiveram morte imediata, ao ficarem esmagados quando o vagão em que viajavam capotou, e estavam a ser identificados pelas autoridades.

A maioria das mortes ocorreu nos vagões dianteiros, sendo ainda incerto o número de pessoas presas no interior da composição.

Os feridos foram transportados para vários hospitais, segundo o Serviço Nacional de Bombeiros, enquanto prosseguem as operações de salvamento, desconhecendo-se se entre as vítimas há algum cidadão estrangeiro.

