Trump afinal quer mais explicações sobre a morte do jornalista saudita no consulado turco

"Não estou satisfeito até ser encontrada uma resposta", afirmou Donald Trump aos jornalistas em Elko, no estado norte-americano do Nevada, citado pela BBC.

Na madrugada de sábado, o governante tinha considerado credíveis as explicações da Arábia Suadita sobre a morte do jornalista Jamal Khashoggi no consulado em Istambul, que, de acordo com Riade, morreu durante uma luta.

O presidente norte-americano acrescentou que a aplicação de sanções à Arábia Saudita é uma possibilidade, mas que a suspensão da venda de armas àquele país poderia "prejudicar mais" os Estados Unidos do que os sauditas.

Donald Trump afirmou ainda ser "possível" que o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, não soubesse do assassinato.Jamal Khashoggi, 60 anos, entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, no dia 02 de outubro, para obter um documento para casar com uma cidadã turca e nunca mais foi visto.

Jornalista saudita residente nos Estados Unidos desde 2017, Khashoggi era apontado como uma das vozes mais críticas da monarquia saudita.

Entretanto, a Arábia Saudita reconheceu hoje que o jornalista foi morto no seu consulado em Istambul durante uma luta, referindo que 18 sauditas estão detidos como suspeitos, anunciou a agência oficial de notícias SPA.

A agência estatal de notícias saudita SPA revelou também que um conselheiro próximo do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, foi demitido, juntamente com três líderes dos serviços de inteligência do reino e oficiais. As informações reveladas não identificam os 18 sauditas detidos pelas autoridades.



Lusa