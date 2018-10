NATO anuncia morte de um dos seus soldados no Afeganistão

"As primeiras constatações apontam para que o ataque tenha sido cometido por um soldado do exército afegão" na província de Herat, no oeste do país, referiu a missão "Resolute Support" ("Apoio Firme", em tradução livre) em comunicado.

Informações adicionais sobre a nacionalidade dos soldados serão divulgadas "depois de as autoridades nacionais terem completado os seus processos de divulgação das informações", precisa-se na nota de imprensa, citada pela agência de notícias francesa AFP.

Os talibãs reivindicaram logo o crime, numa mensagem publicada por um dos seus porta-vozes nas redes sociais.

"Um mujaidine infiltrado, originário da província de Nangarhar (leste), atacou, com a sua espingarda, soldados norte-americanos na base aérea de Shindand, ao fim da tarde, matando e ferindo um grande número de soldados", escreveu Qari Yosuf Ahmadi.

Estes ataques "de dentro", ou seja, cometidos por um membro das forças de segurança afegãs que vira a sua arma contra as tropas internacionais ao lado de quem combate, já mataram vários soldados da NATO.

Algumas horas antes de comunicar este ataque, a Aliança Atlântica anunciou que um general norte-americano tinha sido ferido a tiro noutro ataque reivindicado pelos talibãs na quinta-feira passada em Kandahar, no sul do Afeganistão.

O general Jeffrey Smiley é um dos 13 feridos de um tiroteio atribuído a um talibã "infiltrado" que trabalhava como guarda-costas do governador provincial e abriu fogo numa reunião de alto nível do governo da província de Kandahar, dizimando a equipa da segurança provincial.

Smiley foi transportado para um hospital na Alemanha para receber tratamento e encontra-se fora de perigo, segundo a NATO.Igualmente presente na reunião, o general de quatro estrelas Scott Miller, comandante das forças norte-americanas e da missão "Resolute Support", escapou ileso.

No ataque, foi morto o general afegão Abdul Raziq, comandante anti-talibã que continha a insurreição no sul do país, berço dos talibãs, e também o chefe dos serviços secretos da província e um jornalista afegão.

A operação talibã num complexo com um dispositivo de segurança tão grande como o palácio do governador de Kandahar e a morte do muito respeitado general Raziq abalaram o país, a braços com elevados níveis de violência, como comprova o balanço de 38 mortos nas eleições legislativas e regionais realizadas no último fim de semana.

Lusa