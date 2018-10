Cinco lusodescendentes eleitos nas autárquicas de Ontário

A luso-canadiana Ana Bailão não teve muitas dificuldades em ser reeleita obtendo 83,6% (25.759) dos votos, no novo distrito eleitoral 9 de Davenport.

Os restantes lusodescendentes candidatos nas áreas de Toronto obtiveram uma votação muito modesta: Joey Carapinha (Ward 5: York Weston) com apenas 241 votos e Michael Barcelos alcançou 451 votos.

John Tory foi reeleito Mayor de Toronto com 63,5% (477.690) dos votos, contra 23,5% (177.130) de Jennifer Keesmaat.

De recordar que os distritos eleitorais municipais de Toronto foram reduzidos de 47 para 25 já em plena campanha eleitoral este verão.

Em Brampton, o luso-canadiano Martin Medeiros foi reeleito vereador regional dos círculos 3 e 4 com 38,8 % (7.551) dos votos.

Outro luso-canadiano também vai integrar o conselho regional de Brampton, Paul Vicente, eleito pelos distritos 1 e 5 com 43,6 % (7.593).

Joe Pimentel conseguiu apenas 15,3% (2.647) dos votos, perdendo o lugar de vereador municipal para Rowena Santos com 41,3% (7.160).

A grande novidade em Brampton foi mesmo a eleição de um novo Mayor. Após ter saído da liderança do Partido Conservador do Ontário no início do ano por uma alegada má conduta sexual, Patrick Brown (44,4%), levou a melhor sobre Linda Jeffrey (40,7%).

Em Cambridge o vereador Frank Monteiro vai permanecer no cargo vencendo com 41,1% dos votos. Em Kingsville, Nelson Santos vai continuar como presidente da Câmara Municipal, por proclamação, pois foi o único candidato registado.

Calcula-se que existem cerca de 550 mil portugueses e lusodescendentes no Canadá, estando a grande maioria deles na província do Ontário.

Lusa