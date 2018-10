Jamal Khashoggi desapareceu há 20 dias e o corpo ainda não foi encontrado

O jornalista saudita residente nos Estados Unidos desde 2017, uma das vozes mais críticas da monarquia saudita, entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul no dia 2 de outubro, para obter um documento para casar com uma cidadã turca, e nunca mais foi visto

A Arábia Saudita reconheceu que o jornalista foi morto no seu consulado em Istambul durante uma luta, referindo que 18 sauditas estão detidos como suspeitos, anunciou a agência oficial de notícias SPA. A agência revelou também que um conselheiro próximo do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, foi demitido, juntamente com três líderes dos serviços de inteligência do reino e oficiais. As informações reveladas não identificam os 18 sauditas detidos pelas autoridades.