O avô que se dedica a abraçar bebés prematuros

David Deuthcman tem 82 anos e desde que se reformou ocupa o seu tempo livre a abraçar bebés que nasceram antes do tempo.

Quando deixou o seu trabalho como executivo internacional de Marketing, em 2000, começou a dar conferências nas universidades da zona. No entanto, queria sentir-se útil ao desempenhar uma atividade que fizesse a diferença na vida de alguém. Ofereceu-se, então, para fazer voluntariado no hospital.

"Decidi entrar para perguntar se havia aguma possibilidade de fazer voluntariado. Disseram-me que sim e que estavam felizes por me ver lá", conta David.

Nessa altura, deram-lhe a tarefa de abraçar os bebés recém-nascidos, função que assume há mais de dez anos.

David defende que a prática tem muitos benefícios para os prematuros. "Quando estão a chorar ajuda a acalmarem-se e também há muitos benefícios na conexão quente", afirma.

Quando a enfermeira lhe dá um dos bebés, David encosta-o ao peito e canta "You are my sunshine". "É muito benéfico para eles colocarem o rosto no peito e ouvirem os batimentos do coração", diz ele.

David conta que a sua forma de passar o tempo mudou. Para além de cuidar dos recém-nascidos, conversa com as suas famílias, ajudando-os a superar um momento mais complicado.