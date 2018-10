Turquia liberta cidadão japonês que poderá ser o repórter sequestrado Jumpei Yasuda

KYODO Kyodo

"Na terça-feira 23 de outubro, em coordenação com as unidades de segurança e dos serviços secretos, foi trazida para o nosso país uma pessoa que declara ser de nacionalidade japonesa, mas não dispõe de identificação", lê-se num comunicado do gabinete do governador de Hatay publicado na página da instituição na Internet.

O texto acrescenta que "se espera que as autoridades japonesas confirmem se se trata ou não do repórter japonês Yasuda/Jumpei Yamamoto, sequestrado em 2015".

A nota mistura os nomes de Jumpei Yasuda, sequestrado na Síria em 2015, provavelmente por milícias próximas da organização extremista Al-Qaida, e de Mika Yamamoto, uma repórter que morreu em 2012 ao cobrir a guerra civil síria.

O Governo japonês anunciou hoje ter sabido da chegada à Turquia de um homem que será provavelmente o repórter sequestrado Jumpei Yasuda.

Lusa