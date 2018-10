Cerca de 222 M€ gastos em seis meses em propaganda política dos EUA no Facebook

Segundo dados hoje revelados pelo Facebook, estes 256 milhões de dólares serviram para pagar um total de 1,7 milhões de anúncios relativos a um determinado candidato nas pesquisas feitas naquela rede social.

Este é o primeiro relatório público do Facebook sobre este tema, que surge desde logo após polémicas relacionadas com alegadas manipulações políticas feitas através desta rede social.

Por essa razão, o Facebook passou a disponibilizar uma página na internet (https://www.facebook.com/ads/archive/report) com um "Relatório da Biblioteca de Anúncios", em que é possível pesquisar sobre conteúdos políticos nos Estados Unidos.

De acordo com dados da rede social liderada por Mark Zuckerberg, as maiores despesas feitas no último semestre dizem respeito à candidatura do democrata Beto O'Rourke para o Senado nas eleições legislativas do próximo dia 06 de novembro, num total de cerca de 5,4 milhões de dólares (4,7 milhões de euros) para 6.024 anúncios.

Segue-se uma despesa de 3,1 milhões de dólares (2,7 milhões de euros) relativa a 50.148 mensagens de apoio à candidatura pró-Trump, sob o lema "Make America Great Again".

Em meados de setembro, o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, disse que a maior rede social do mundo está "mais bem preparada" contra tentativas de manipulação de eleições, quando pairam novas ameaças sobre as legislativas de novembro nos Estados Unidos.

Criticado nos últimos meses por não ter levado a sério as campanhas de desinformação e de manipulação atribuídos a próximos do regime russo durante as presidenciais norte-americanas de 2016, Mark Zuckerberg tem procurado assegurar que o Facebook ganhou consciência da dimensão do problema e está a investir para o combater.

