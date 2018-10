Dois mortos em tiroteio num supermercado no estado norte-americano do Kentucky

O chefe da polícia de Jeffersontown, Sam Rogers, confirmou as duas mortes, referindo que uma das vítimas mortais estava no interior do supermercado e outra no exterior.

O técnico das equipas médicas de emergência Eric Deacon estava no local quando ocorreu o tiroteio, referindo que viu uma mulher a ser atingida e tentou ajudar, mas que já não havia nada a fazer.

Eric Deacon afirmou que ouviu os tiros e viu dois homens a saírem do supermercado, ao mesmo tempo que disparavam um contra o outro.

Segundo as autoridades, um suspeito já foi detido, não sendo reveladas, até ao momento, mais informações sobre o caso.

Lusa