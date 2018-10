Edifícios da CNN e da Time Warner em Nova Iorque evacuados

A evacuação das instalações da CNN em Nova Iorque ocorreu praticamente ao mesmo tempo que foi anunciada pelos serviços secretos norte-americanas da descoberta de um "engenho explosivo funcional", hoje de manhã, na casa de Hillary e Bill Clinton em Chappaqua, Nova Iorque, indicaram os serviços secretos norte-americanos.

Os jornalistas da CNN Jim Sciutto e Poppy Harlow estavam no meio de uma entrevista sobre os engenhos explosivos encontrados nos gabinetes do casal Clinton, em Nova Iorque, e na casa do ex-presidente Barack Obama em Washington, quando os alarmes de incêndio do prédio foram acionados.

De acordo com Jim Sciutto, o FBI diz que "os dispositivos são rudimentares mas funcionais e pelo menos um estava equipado com projécteis".

Os investigadores pensam que estes casos estão relacionados com o explosivo descoberto na segunda-feira na caixa de correio do multimilionário e filantropo George Soros, em Bedford, nos arredores de Nova Iorque.