"Follow JC Go!": o Pokémon Go dos católicos

Assim como no Pokémon Go, o jogo utiliza a câmara do telemóvel do jogador para construir o ambiente e, em seguida, sobrepõe as personagens digitais. A diferença é que neste jogo, em vez do Pikachu, o mais provável é encontrar santos, personagens bíblicas e beatos.

Segundo os criadores, a aplicação encoraja o culto da fé no mundo real, levando o jogador a rezar quando passa por uma igreja ou até mesmo quando passa por um hospital.

Para além disso, é necessário algum conhecimento da Bíblia para se poder ser bem sucedido no jogo. Quando encontram um santo, os utilizadores têm que responder a questionários religiosos ou associar passagens bíblicas.

Por exemplo, Moisés poderia perguntar ao jogador: "Fui eu quem disse: 'Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?' Se eles acertarem, a personagem junta-se à sua "e-team".

Os jogadores também devem colecionar àgua, comida e "espiritualidade" para aumentar a sua "saúde" no jogo. É possível ainda fazer doações para associações e organizações.

Apesar da aplicação não ter sido desenvolvida pelo Vaticano, o Papa já é um fã. "Francisco não é uma pessoa muito tecnológica, mas ele está maravilhado, entendeu a ideia e o que estávamos a fazer: combinar a tecnologia com a evangelização", disse Ricardo Grzona, diretor executivo da Fundación Ramón Pané, ao site católico Crux Now.

O jogo serve também de preparação para a Jornada Mundial da Juventude de 2019, que irá realizar-se no Panamá. Ao longo do caminho, os jogadores podem ainda participar noutros eventos religiosos do mundo.

Segundo a fundação, 43 designers, especialistas na Bíblia, e historiadores da Igreja gastaram 32 mil horas para desenvolver o projeto, que começou a ser construído em agosto de 2016.