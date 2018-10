Serviços secretos negam existência de pacote suspeito dirigido à Casa Branca

"As notícias da imprensa sobre um terceiro pacote intercetado que era dirigido à Casa Branca são incorretos", indicaram os serviços secretos na sua conta oficial da rede social Twitter.

A agência de segurança sublinhou que, nas últimas horas, só foram detetados "dois pacotes suspeitos", os endereçados às residências da ex-candidata presidencial Hillary Clinton em Chappaqua, Nova Iorque, e do ex-presidente Barack Obama em Washington D.C., ambos intercetados antes de chegarem às mãos dos respetivos destinatários.

De acordo com o diário The New York Times, que cita as forças da ordem, os dispositivos são semelhantes àquele que foi encontrado e detonado pela polícia na segunda-feira na residência do multimilionário e filantropo George Soros - outro famoso democrata -, em Bedford, a cerca de 60 quilómetros de Nova Iorque.

O Departamento de Segurança Nacional, na dependência do qual os serviços secretos se encontram, indicou em comunicado que os pacotes foram "de imediato identificados como potenciais engenhos explosivos durante procedimentos de rotina de verificação do correio e foram tratados como tal".

Também o edifício Time Warner, em Manhattan, onde se situam as instalações da CNN, foi evacuado devido à ameaça de uma possível bomba.





Lusa