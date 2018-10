Mais de mil pessoas detidas por impedirem mulheres de entrar em templo na Índia

O Tribunal Supremo da Índia determinou, recentemente, que as mulheres também poderiam entrar no templo."Nos últimos dois dias prendemos mais de mil pessoas, embora estejamos ainda a contabilizar o número exato", explicou o diretor de informação da polícia de Kerala, Pramod Kumar.

Segundo Kumar, a polícia está a realizar uma operação especial para identificar e prender os manifestantes que bloquearam a entrada a várias mulheres no templo de Sabarimala, durante os cinco dias em que permaneceu aberto, até à passada segunda-feira.

Entre outras medidas, as autoridades distribuíram um documento com centenas de fotografias de manifestantes aos chefes de polícia dos distritos de Kerala, acrescentou Pramod Kumar.

"Os detidos ainda estão sob custódia policial e vamos apresentá-los perante o tribunal quando a operação estiver concluída", disse Kumar, antes de acrescentar que esta ação irá durar mais dois dias "pelo menos".

Neste lugar sagrado, que acolhe o deus celibatário Ayyappa, só é permitido aos devotos entrarem durante certas semanas do ano, ao contrário da maioria dos templos hindus.

No passado dia 17, o templo abriu pela primeira vez desde que um acórdão do Supremo Tribunal da Índia suspendeu a proibição centenária da entrada no templo de mulheres com idades entre 10 e 50 anos - período em que menstruam e que segundo a tradição estariam impuras -, a pedido da Associação dos Jovens Advogados da Índia.

Várias mulheres andaram os quilómetros que separam a cidade de Pamba e o templo escoltadas por dezenas de polícias, equipados com capacetes e coletes à prova de bala, mas cada tentativa de entrar no templo terminou em fracasso.

Durante os últimos seis dias houve episódios de violência entre forças de segurança e os manifestantes.

A controvérsia chegou ao campo político quando a secção regional do Partido do Povo Indiano (BJP), do primeiro-ministro Narendra Modi, e do histórico Partido do Congresso juntaram-se aos devotos durante as manifestações.

