"O discurso foi uma mentira", diz irmã de Meghan Markle

"A minha irmã frequentou a univerisade só porque o nosso pai pagou a mensalidade integralmente. Não houve nenhuma bolsa de estudos, nem subsídio ou programa de ajuda financeira envolvidos. O discurso foi uma mentira", acusa Samantha Markle.

À medida que o discurso era noticiado pelos media de várias partes do mundo, Samantha ia respondendo na sua página:

"O pai é que pagou as propinas! Ela esqueceu-se da parte mais importante no discurso e há recibos que comprovam isso. Amo a minha irmã mas isto é ridículo. Não podes mentir assim, Meghan. Delirantemente absurdo".

Segundo a duquesa de Sussex, as propinas da faculdades foram pagas com o dinheiro do seu trabalho e com ajudas de bolsas de estudos.

"Foi com bolsas de estudos, programas de ajudas financeira e dinheiro do meu trabalho no campus que foram diretamente para as minhas propinas que consegui andar na universidade e, sem dúvida, que valeu a pena o esforço", disse.

